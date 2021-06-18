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    Англия — Шотландия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.06.2021)

    «Англия» — «Шотландия». Футбол онлайн, трансляция, составы

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    В 22:00 на чемпионате Европы по футболу (группа D) начнётся матч «Англия» — «Шотландия».

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    Составы команд:

    «Англия»: Джордан Пикфорд, Люк Шоу, Джон Стоунс, Тайрон Мингс, Рис Джеймс, Деклан Райс, Рахим Стерлинг, Калвин Филлипс, Мэйсон Маунт, Филип Фоден, Гарри Кейн.

    «Шотландия»: Дэвид Маршалл, Скотт МакТоминай, Грант Хэнли, Киран Тирни, Stephen O'Donnell, Эндрю Робертсон, Джон МакГинн, Каллум Макгрегор, Билли Гилмор, Линдон Дайкс, Че Адамс.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Предыдущий матч соперников: «Англия» — «Шотландия» 6:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Англия» — «Шотландия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.13.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Англия» со счетом 3:1. Матч между командами «Англия» и «Шотландия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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