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    Промес остался в запасе сборной Голландии на матч с Австрией

    Нидерланды — Австрия: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 между сборными Нидерландов и Австрии.

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    Квинси Промес

    Нидерланды: Стекеленбург, де Лихт, де Врей, Блинд, Думфрис, де Роон, Ф. де Йонг, ван Аанхолт, Вегхорст, Вейналдум, Депай.

    Австрия: Бахманн, Драгович, Алаба, Хинтереггер, Лайнер, К. Шлагер, Ульмер, Лаймер, Забитцер, Грегорич, Баумгартнер.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение сборной Нидерландов. Коэффициент на ее победу — 1.68, на успех Австрии — 6.40, на ничью — 4.10. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

    В первом туре сборная Голландии обыграла команду Украины (3:2), а Австрия взяла верх над Северной Македонией (3:1).

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