Нидерланды сыграют на своем поле с Австрией в рамках 2-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 17 июня, начало — в 22:00 мск. Нидерланды — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Нидерланды — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Нидерландов

Команда Франка Де Бура — явный фаворит своего квартета. Голландцы сразу же ринулись доказывать это на деле.

В матче с Украиной сборная Нидерландов вела в счете 2:0, но быстро пропустила дважды. И лишь в концовке голландцы сумели додавить команду Шевченко (3:2).

В строю у голландцев все сильнейшие. Мемфис Депай мотивирован особенно: вскоре он станет игроком «Барселоны».

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Наверняка голландцы постараются как можно скорее обеспечить себе итоговое первое место в группе. Между тем, австрийцы неплохо обороняются, и могут создать «оранжевым» трудности.

Сборная Австрии

Победа над Северной Македонией (3:1) рассматривалась как программа-минимум. Разумеется, цель у австрийцев — выход в плей-офф.

Дабы иметь преимущество над потенциальным конкурентом (сборной Украины), сборной Австрии нужно цепляться за очки во встрече с фаворитом.

Все вполне реально, особенно если учесть, что голландцы небезгрешны в обороне . Украинцы дважды сумели распечатать их ворота.

В любом случае, Австрия окажет достойное сопротивление голландцам. Тем более, у команды имеется отличная мотивация.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Нидерланды за 1.61, на ничью за 4.10, а на Австрию — за 6.20.

Голландцы при сильной атаке, далеко не идеальны в обороне.

Австрийцы проиграли голландцам пять последних очных встреч, так что пора бы брать хотя бы один балл.

При максимальном использовании своих козырей, австрийцы способны добиться положительного исхода в этой встрече. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 4.10. Для остальных — более умеренный прогноз.