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    Голландцы упрутся в австрийские тылы?

    Нидерланды — Австрия. Дерзкая ставка за 4.10 на матч Евро-2020 17 июня 2021 года

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    Нидерланды сыграют на своем поле с Австрией в рамках 2-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 17 июня, начало — в 22:00 мск. Нидерланды — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Нидерланды — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа C 17 Июня 2021 года
    Нидерланды
  • Амстердам
    •  Нидерланды 22:00 Австрия Австрия
  • Вена
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.57
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 6.30
  • Ставка!
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    Сборная Нидерландов

    Команда Франка Де Бура — явный фаворит своего квартета. Голландцы сразу же ринулись доказывать это на деле.

    В матче с Украиной сборная Нидерландов вела в счете 2:0, но быстро пропустила дважды. И лишь в концовке голландцы сумели додавить команду Шевченко (3:2).

    В строю у голландцев все сильнейшие. Мемфис Депай мотивирован особенно: вскоре он станет игроком «Барселоны».

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    Наверняка голландцы постараются как можно скорее обеспечить себе итоговое первое место в группе. Между тем, австрийцы неплохо обороняются, и могут создать «оранжевым» трудности.

    Сборная Австрии

    Победа над Северной Македонией (3:1) рассматривалась как программа-минимум. Разумеется, цель у австрийцев — выход в плей-офф.

    Дабы иметь преимущество над потенциальным конкурентом (сборной Украины), сборной Австрии нужно цепляться за очки во встрече с фаворитом.

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    • Все вполне реально, особенно если учесть, что голландцы небезгрешны в обороне. Украинцы дважды сумели распечатать их ворота.

    В любом случае, Австрия окажет достойное сопротивление голландцам. Тем более, у команды имеется отличная мотивация.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Нидерланды за 1.61, на ничью за 4.10, а на Австрию — за 6.20.

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    Голландцы при сильной атаке, далеко не идеальны в обороне.

    Австрийцы проиграли голландцам пять последних очных встреч, так что пора бы брать хотя бы один балл.

    При максимальном использовании своих козырей, австрийцы способны добиться положительного исхода в этой встрече. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 4.10. Для остальных — более умеренный прогноз.

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