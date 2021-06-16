Иванович — о сборной России: Ребята справились, забили гол и додержали до конца

Бывший защитник «Зенита» и «Локомотива»прокомментировал победу сборной России над(1:0) в матче группового этапа Евро-2020.

Сербский футболист посетил прошедший в Санкт-Петербурге матч и наблюдал за игрой с трибун в футболке российской команды.

«Очень доволен, что команда выиграла, была тяжелая игра. Я пришел поддержать Юру [Жиркова], и рад, что встреча закончилась победой. Все готовились к этому, ребята справились, забили гол и додержали до конца.

Я жил в России много лет, здесь много друзей и товарищей, я всегда поддерживаю команду», — заявил игрок.

37-летний Иванович также высказался о возможном завершении карьеры.

«Пока карьеру не завершаю, но окончательно ничего не решил. Сейчас не думаю об этом, хочу спокойно отдохнуть и побыть немного с семьей», — приводит слова Ивановича matchtv.ru.