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    Иванович — о сборной России: Ребята справились, забили гол и додержали до конца

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    Бывший защитник «Зенита» и «Локомотива» Бранислав Иванович прокомментировал победу сборной России над командой Финляндии (1:0) в матче группового этапа Евро-2020.

    Россия — Финляндия
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    Россия — Финляндия

    Сербский футболист посетил прошедший в Санкт-Петербурге матч и наблюдал за игрой с трибун в футболке российской команды.

    «Очень доволен, что команда выиграла, была тяжелая игра. Я пришел поддержать Юру [Жиркова], и рад, что встреча закончилась победой. Все готовились к этому, ребята справились, забили гол и додержали до конца.

    Я жил в России много лет, здесь много друзей и товарищей, я всегда поддерживаю команду», — заявил игрок.

    37-летний Иванович также высказался о возможном завершении карьеры.

    «Пока карьеру не завершаю, но окончательно ничего не решил. Сейчас не думаю об этом, хочу спокойно отдохнуть и побыть немного с семьей», — приводит слова Ивановича matchtv.ru.

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