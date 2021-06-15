Черчесов назвал заслуженной критику в адрес сборной России

Главный тренер сборной Россииобратился к болельщикам перед матчем с Финляндией на Евро-2020.

«Болейте за нас. Критика была заслуженная. Она может быть заслуженной и после побед. Мы должны реваншироваться за поражение. Поэтому болейте за нас.

У нас есть четкое понимание, что этот матч для нас многое решает, чтобы мы были в турнире. Мне от этого легче. Не в первый раз. Абсолютно спокойное, правильное и рабочее настроение. Мы все понимаем.

Турнир идет, а уже нескольких защитников недосчитались. Мы заранее все просчитываем стратегически, но есть травмы, от которых никто не застрахован: Кудряшов до турнира, Самошников до турнира, Джикия, Дивеев на турнире.

Мы стараемся наиграть несколько связей, чтобы Джикия на турнире первый раз с Дивеевым не играл. Поэтому мы стараемся нюансы на тренировках и матчах учитывать, чтобы думать наперед», — приводит слова Черчесова Sports.ru.

Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.

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