Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Голландия — УкраинаЛучший матч тура. Сборная Голландии вырвала победу у Украины
  • 08:03
    • Эриксен рассказал о своем самочувствии
  • 06:55
    • Сборная Бразилии разгромила Венесуэлу в стартовом матче Кубка Америки-2021
  • 09:28
    • Павлюченкова поднялась на 13 позиций в рейтинге WTA
  • 09:12
    • Медведев остался на втором месте в рейтинге ATP
  • 23:52
    • Сборная Голландии вырвала победу у Украины в матче Евро-2020
    Все новости спорта

    Месси озвучил самую большую свою мечту

    Футбол Кубок Америки-2021 Сборная Аргентины Календарь Кубка Америки-2021
    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси надеется на победу своей национальной команды на Кубке Америки-2021.

    Лионель Месси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси

    «У нас все хорошо, но нам нужна победа. Всегда важно начинать с трех очков, потому что это дает вам душевное спокойствие. Мы знаем, что это сложно, но, надеюсь, мы сможем этого добиться. Несмотря на то, что появились новые ребята, я думаю, идея и то, как играет национальная команда, достаточно ясны. Я думаю, что пора нанести удар, и этот Кубок — отличная возможность.

    Я всегда доступен для национальной сборной. Моя самая большая мечта — получить титул в этой футболке. Я был очень близок несколько раз. Этого не произошло, но я буду продолжать попытки. Я всегда буду бороться за это», — цитирует Месси пресс-служба сборной Аргентины.

    Напомним, что Аргентина стартует на Кубке Америки-2021 матчем со сборной Чили. Встреча пройдет 15 июня, начало — 00:00 мск.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеют ли шведы «засушить» игру с Испанией?
  • Испания — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Помогут ли шотландцам родные стены?
  • Шотландия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Франция продлит беспроигрышную серию в противостоянии с немцами?
  • Франция — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.20
  • Экспресс дня 14 июня
  • Сегодня в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Испания — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Шотландия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Франция — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Аргентина — Чили
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Польша — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Узбекистан
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Иран — Ирак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры