Месси озвучил самую большую свою мечту

Капитан сборной Аргентинынадеется на победу своей национальной команды на Кубке Америки-2021.

«У нас все хорошо, но нам нужна победа. Всегда важно начинать с трех очков, потому что это дает вам душевное спокойствие. Мы знаем, что это сложно, но, надеюсь, мы сможем этого добиться. Несмотря на то, что появились новые ребята, я думаю, идея и то, как играет национальная команда, достаточно ясны. Я думаю, что пора нанести удар, и этот Кубок — отличная возможность.

Я всегда доступен для национальной сборной. Моя самая большая мечта — получить титул в этой футболке. Я был очень близок несколько раз. Этого не произошло, но я буду продолжать попытки. Я всегда буду бороться за это», — цитирует Месси пресс-служба сборной Аргентины.

Напомним, что Аргентина стартует на Кубке Америки-2021 матчем со сборной Чили. Встреча пройдет 15 июня, начало — 00:00 мск.