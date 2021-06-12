Уорд: Счастлив, что мы набрали очко в матче с Швейцарией

Вратарь сборной Уэльсапрокомментировал ничью со(1:1) в матче 1-го тура чемпионата Европы.

«Я был счастлив, что мы набрали очко в этом матче. У нас впереди еще пара сложных игр, и никому не хочется начинать какой-либо турнир с проигрыша.

Пять лет назад нам удалось добиться победы, но сегодня было очень важно не проиграть.

Если бы мы немного лучше контролировали мяч, возможно, нам бы не пришлось так много бегать, но это то, на чем можно работать.

Вчера вечером мы смотрели игру Турции, и сейчас мы будем готовиться к ней», — сказал игрок в интервью BBC Sport.

Календарь и таблица Евро-2020

В турнирной таблице Уэльс и Швейцария делят второе-третье места (по 1 баллу). Впереди находится Италия (3), а позади — Турция (0).

В следующем туре Швейцария встретится с Италией, тогда как Уэльс сыграет с Турцией.