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    Турция — ИталияСтартовали ярко. Сборная Италии открыла Евро-2020 разгромом Турции
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    Иммобиле: Турция — это сильная сборная, она создавала проблемы для многих топ-команд

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    Нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле прокомментировал исход матча открытия Евро-2020 против Турции (3:0). Напомним, что он стал одним из авторов голов в этой игре.

    Чиро Иммобиле
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    Чиро Иммобиле

    «Мы проявили терпение в первом тайме. Турция — это сильная сборная, она создавала проблемы для многих топ-команд. Мы старались измотать ее, гоняя за мячом влево-вправо, и расшатать оборону.

    К сожалению, мы постоянно натыкались на нее, как на стену. После перерыва команда Турции уставала все больше и больше. Пропустив мяч, ей пришлось раскрываться. И вот тогда проявились наши сильные качества.

    Календарь и таблица Евро-2020

    За мое врожденное голевое чутье благодарить нужно родителей, вот и оказался в нужный момент в нужном месте. Второй гол принесла прекрасная комбинация: мы очень быстро перевели мяч справа налево. И еще я рад, что Лоренцо Инсинье поставил последнюю точку», — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

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