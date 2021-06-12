Иммобиле: Турция — это сильная сборная, она создавала проблемы для многих топ-команд

Нападающий сборной Италиипрокомментировал исход матча открытия Евро-2020 против Турции (3:0). Напомним, что он стал одним из авторов голов в этой игре.

«Мы проявили терпение в первом тайме. Турция — это сильная сборная, она создавала проблемы для многих топ-команд. Мы старались измотать ее, гоняя за мячом влево-вправо, и расшатать оборону.

К сожалению, мы постоянно натыкались на нее, как на стену. После перерыва команда Турции уставала все больше и больше. Пропустив мяч, ей пришлось раскрываться. И вот тогда проявились наши сильные качества.

Календарь и таблица Евро-2020

За мое врожденное голевое чутье благодарить нужно родителей, вот и оказался в нужный момент в нужном месте. Второй гол принесла прекрасная комбинация: мы очень быстро перевели мяч справа налево. И еще я рад, что Лоренцо Инсинье поставил последнюю точку», — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.