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    Дания и Финляндия назвали стартовые составы

    Дания — Финляндия: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы команд на матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии.

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    Игра состоится в Копенгагене на стадионе «Паркен». Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Дания: Шмейхель, Кьер, Меле, А. Кристенсен, Дилейни, Брейтвейт, Эриксен, Васс, Винн, Ю. Поульсен, Хейбьерг.

    Финляндия: Градецки, Араюури, Д. О'Шонесси, Тойвио, Камара, Лод, Пукки, Спарв, Уронен, Похьянпало, Райтала.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение сборной Дании. Коэффициент на ее победу — 1.45, на успех Финляндии — 13.51, на ничью — 5.40. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

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