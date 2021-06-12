Дания — Финляндия: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составы команд на матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 между

Игра состоится в Копенгагене на стадионе «Паркен». Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

Календарь и таблица Евро-2020

Дания: Шмейхель, Кьер, Меле, А. Кристенсен, Дилейни, Брейтвейт, Эриксен, Васс, Винн, Ю. Поульсен, Хейбьерг.

Финляндия: Градецки, Араюури, Д. О'Шонесси, Тойвио, Камара, Лод, Пукки, Спарв, Уронен, Похьянпало, Райтала.

Все прогнозы на Евро-2020

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение сборной Дании. Коэффициент на ее победу — 1.45, на успех Финляндии — 13.51, на ничью — 5.40. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

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