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    Удастся ли Дании разгромить дебютанта Евро?

    Дания — Финляндия. Ставка (к. 2.45) на тоталы в матче чемпионата Европы по футболу 12 июня 2021 года

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    В субботу, 12 июня, сборная Дании сыграет с командой Финляндии в матче первого тура группового этапа Евро-2020. Встреча группы B, которая пройдет в Копенгагене, начнется в 19:00 по московскому времени. Дания — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа B 12 Июня 2021 года
    Дания
  • Копенгаген
    •  Дания 19:00 Финляндия Финляндия
  • Хельсинки
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.46
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 9.50
  • Ставка!
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    Дания

    Сборная Дании вышла в финальную часть чемпионата Европы, заняв второе место в отборочной группе D (16 очков), где минимально отстала от Швейцарии (17), зато опередила Ирландию (13 очков) и остальных преследователей.

    В 2020 году «алая гвардия» выступала в Лиге наций. В своей группе A2 она набрала 10 очков, чего хватило чтобы опередить Англию (10 очков) и Исландию (0 очков). Выше оказалась только Бельгия (15 очков).

    В этом году подопечные Каспера Хьюлманда успешно стартовали в отборе к ЧМ-2022, когда обыграли Израиль (2:0), Молдавию (8:0) и Австрию (4:0).

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    В июньских товарищеских матчах датчане разошлись миром с Германией (1:1), а также выиграли у Боснии и Герцеговины (2:0).

    На Евро-2020 тренерский штаб сборной Дании привез свой сильнейший состав, избежав серьезных потерь.

    Финляндия

    Для сборной Финляндии этот выход в финальную часть Евро стал первым в истории. В отборочной группе J команда заняла второе место (18 очков), отстав от Италии (30 очков), но обогнав Грецию (14 очков) и Боснию и Герцеговину (13 очков).

    Календарь и таблица Евро-2020

    В розыгрыше Лиги наций «филины» сохранили прописку в Лиге B, где пропустили вперед Уэльс и оказались выше Ирландии и Болгарии.

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    • Квалификация ЧМ-2022 началась для команды Маркку Канервы с ничьих против Украины (1:1) и Боснии и Герцеговины (2:2).

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    • В товарищеских матчах в 2021 году финны потерпели поражения от Швейцарии (2:3), Швеции (0:2) и Эстонии (0:1).

    Из-за травм на турнире сборная Финляндии не может рассчитывать на защитника «Кьево» Саули Вяйсянена и форварда «Хеккена» Яссе Туоминена.

    Ставка

    Букмекеры ожидают от сборных закрытой игры: тотал меньше 2,5 — 1.62, тотал больше 2,5 — 2.45.

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    Очевидно, что фаворитами в этой паре являются датчане, беспроигрышная серия которых насчитывает пять матчей, четыре из которых — победы.

    У финнов же нет опыта выступлений на столь крупном турнире, так еще они проиграли три из шести недавних встреч, пропуская два или больше мячей в четырех из них.

    «Алая гвардия» должна понимать, что она встречается с аутсайдером группы, которому нужно постараться забить как можно больше голов. Именно поэтому нам кажется, что игра может стать результативной. Наш прогноз и ставка — «тотал больше 2,5».

    Альтернативный вариант — «индивидуальный тотал сборной Дании больше 1,5» за 1.85.

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