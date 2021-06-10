СМИ: «Спортинг» выкупил Жоау Мариу у «Интера»

Полузащитникстал игрокомна постоянной основе.

Лиссабонцы выкупили 28-летнего португальца у «Интера» за восемь миллионов евро, включая бонусы, сообщает журналист Николо Скира.

Напомним, в 2016 году Жоау Мариу перешел в «Интер» именно из «Спортинга», но заиграть в Италии и не сумел. С 2018 года «нерадзурри» отдавали вингера в аренду «Вест Хэму» и «Локомотиву».

В прошлом сезоне Мариу сыграл в 34 матчах «Спортинга», забил два мяча и отдал две результативные передачи. В составе «львов» он стал чемпионом Португалии.