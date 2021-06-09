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    Кириченко: Возможно, Черчесов пересмотрит свое видение роли Миранчука

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    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко поделился мнением о роли Алексея Миранчука в национальной команде на Евро-2020.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    В товарищеском матче против Болгарии (1:0) вышел на поле во втором тайме.

    «Он вышел на замену и заработал пенальти. Вообще, рокировки, произведенные Черчесовым, однозначно усилили игру. Почти все они сработали.

    Андрей Мостовой довольно неплохо смотрелся. Александр Соболев забил.

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    • Когда в состав влили свежую кровь, сборная России стала действовать гораздо быстрее и агрессивнее. Начали возникать моменты, и мы вполне могли отличиться больше одного раза. Поэтому, возможно, тренерский штаб пересмотрит свое видение роли Миранчука», — приводит слова Кириченко RT.

    В первом матче Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией. Игра пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

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