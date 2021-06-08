Доннарумма близок к переходу в ПСЖ

Вратарьблизок к переходу в, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Стороны обсуждают контракт на пять лет. В случае достижения согласия, итальянский голкипер будет зарабатывать в Париже около 12 миллионов евро за сезон с учетом бонусов.

Доннарумма может достаться парижскому клубу бесплатно, поскольку его контракт с «Миланом» истекает в июне.

Отмечается, что парижане не намерены усаживать Наваса на скамейку запасных, из-за чего 22-летний итальянец может уйти в аренду.

В прошлом сезоне Доннарума провел 37 игр в Серии А, в которых 13 раз отыграл на ноль.