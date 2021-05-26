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    «Реал», «Барселону» и «Ювентус» могут исключить из Лиги чемпионов

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    УЕФА сообщил о возбуждении дисциплинарных дел в отношении «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса».

    «Реал», «Барселону» и «Ювентус» могут исключить из Лиги чемпионов
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    «Реал», «Барселону» и «Ювентус» могут исключить из Лиги чемпионов

    «После расследования, проведенного инспекторами УЕФА по этике и дисциплине в связи с так называемым проектом "Суперлиги", против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" возбуждено процессуальное дело за возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА. Дополнительная информация будет предоставлена в надлежащее время», — говорится в сообщении УЕФА.

    Напомним, Суперлига с участием 12 команд образовалась 19 апреля, но уже через два дня девять клубов объявили о выходе из соревнования. Только «Барселона», «Реал» и «Ювентус» до сих пор не объявили о своем выходе из турнира.

    По данным СМИ, эти клубы могут быть исключены из еврокубков на два года.

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