«Реал», «Барселону» и «Ювентус» могут исключить из Лиги чемпионов

УЕФА сообщил о возбуждении дисциплинарных дел в отношении

«После расследования, проведенного инспекторами УЕФА по этике и дисциплине в связи с так называемым проектом "Суперлиги", против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" возбуждено процессуальное дело за возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА. Дополнительная информация будет предоставлена в надлежащее время», — говорится в сообщении УЕФА.

Напомним, Суперлига с участием 12 команд образовалась 19 апреля, но уже через два дня девять клубов объявили о выходе из соревнования. Только «Барселона», «Реал» и «Ювентус» до сих пор не объявили о своем выходе из турнира.

По данным СМИ, эти клубы могут быть исключены из еврокубков на два года.