«Ювентус» представил домашнюю форму на сезон-2021/22

на своем официальном сайте опубликовал фотографии нового домашнего комплекта игровой формы, в котором команда будет выступать в сезоне-2021/22.

Экипировка выполнена в традиционных для «старой синьоры» белом и черном цветах, с вертикальными полосами. Техническим спонсором туринцев является немецкая фирма Adidas.

Home is where every dream begins. 𝗦𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲.

Vi presentiamo il nostro nuovo Kit Home per la stagione 2021/22 by @adidasfootball ⚪️⚫️ — Get yours now! #createdwithadidas #FinoAllaFine #ForzaJuve