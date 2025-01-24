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    «Клинки» сразу полетят в атаку

    «Шеффилд Юнайтед» — «Халл Сити». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 24 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Халл Сити»
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    «Шеффилд Юнайтед»
    24 января в 29-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Халл Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Халл Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 24 Января 2025 года

    Шеффилд Юнайтед

  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 23:00 Халл Сити

    Халл Сити

  • Кингстон-апон-Халл
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    «Шеффилд Юнайтед»

    Турнирное положение: «Клинки» в нынешнем сезоне бьются за прямой выход в АПЛ. На текущий момент они расположились на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шеффилд Юнайтед» не столь ярко атакует, отличившись 40 забитым мячом в 27 поединках. А вот в свои ворота команда пропустила 18 раз.

    Шеффилд Юнайтед — Халл Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела крайне удачно. «Клинки» переиграли «Суонси» (2:1).

    А вот до того команда уверенно расправилась с «Норвичем» (2:0). При этом поединок с «Кардиффом» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Шеффилд Юнайтед» забил 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Олли Арбластер, Том Дэвис, Киффер Мур, Хэрри Суттар — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Клинки» все никак не могут оторваться от третьей позиции. Да и забивает команда в среднем лишь более гола за матч.

    Матчи с «Халл Сити» для команды традиционно складываются весьма удачно. Из 5 последних очных поединков «Шеффилд Юнайтед» победил 4 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. «Клинки» твердо намерены закрепиться в дуэте лидеров Чемпионшипа.

    «Халл Сити»

    Турнирное положение: «Тигры» ныне скромно сражаются за выживание в Чемпионшипе. Ныне команда находится на 21 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Халл Сити» в среднем пропускает чаще гола за матч. Оборона команды дала результативный сбой 38 раз в 28 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Тигры» потерпели поражение от КПР (1:2).

    До того команда с минимальным счетом одолела «Миллуолл». А вот кубковый поединок с «Донкастером» завершился поражением в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Халл Сити» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Мохамед Беллуми, Чарли Хьюз, Лиам Миллар, Кейси Палмер — травмированы.

    Состояние команды: «Тигры» слабовато выглядят в плане реализации. Команда забила 27 мячей в 28 поединках второго по силе английского дивизиона.

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    При этом «Халл Сити» уже почти 7 лет не может обыграть «клинков». Да и в нынешней диспозиции команда едва ли способна дать достойный бой сопернику.

    Вот только «тигры» нынче пребывают над пропастью. Гандикап от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Свои шансы команда поищет в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Халл Сити» уже почти 7 лет не обыгрывает «клинков»

    • «Шеффилд Юнайтед» пропускает в среднем реже гола за матч

    • «Клинки» победили в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.85.

    Прогноз: «Шеффилд Юнайтед» сейчас выглядит явно монолитнее соперника, и уж точно сразу понесется в атаку.

    «Клинки» бьются за повышение в классе, и явно не собираются терять очки в домашнем матче.

    Ставка: Победа «Шеффилд Юнайтед» в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.00

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Халл Сити»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 24.01.2025. Прогнозы на футбол. «Клинки» сразу полетят в атаку
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