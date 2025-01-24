24 января в 23-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Специя» и «Сассуоло». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Специя» — «Сассуоло», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Специя»

Турнирное положение: «Орлята» всеми силами сражаются за прямое повышение в классе. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице Серии B.

При этом «Специя» на пять зачетных пунктов отстает от 2 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 14 раз в 22 матчах.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Орлята» учинили разгром «Каррарезе» (4:0).

До того команда расписала паритет со «Стабией» (1:1). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Бари» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Специя» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Орлята» не проигрывали в двух своих последних поединках. А вот средняя результативность команды не дотягивает и до 2 голов за матч.

Матчи против «Сассуоло» для команды традиционно складываются непросто. В пяти очных поединках «Специя» победила и уступила по разу.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются плотнее подтянуться к дуэту лидеров. Вот только команде срочно необходимо прибавлять в плане реализации.

«Сассуоло»

Турнирное положение: «Чёрно-зелёные» на всех парах несутся в элиту. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Сассуоло» в 22 матчах отправил 50 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 23 раза.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных балла. «Чёрно-зелёные» перестреляли «Зюйдтироль» (5:3).

До того команда нанесла поражение «Салернитане» (2:1). Да и поединок с «Козенцой» также завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сассуоло» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Чёрно-зелёные» на 10 зачетных пунктов опережают третью строчку. Да и победный сериал составляет уже 3 матча кряду.

При этом «Сассуоло» в среднем пропускает фактически гол за матч. А вот средняя результативность превышает 2 мяча за матч.

В кадровом плане у команды нынче фактически полная идиллия. Да и наличие в составе Доменико Берарди играет свою роль!

Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в обороне. «Чёрно-зелёные» явно намерены оторваться от преследователей.

Статистика для ставок

«Орляти» не проигрывали в 2 своих последних матчах

«Чёрно-зелёные» победили в 3 своих последних поединках

«Сассуоло» почти 2 года не обыгрывает «Специю»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Специя» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.79 и 1.90.

Прогноз: «Сассуоло» набирает обороты, победив в трех своих последних матчах.

«Чёрно-зелёные» намереваются оторваться от преследователей, к тому же шикарно атакуют.

Ставка: Победа «Сассуоло» за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.50