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    Оторвется ли «Сассуоло» от преследователей?

    «Специя» — «Сассуоло». Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Серия B, 24 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Специя» — «Сассуоло»
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    Доменико Берарди
    24 января в 23-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Специя» и «Сассуоло». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Специя» — «Сассуоло», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 24 Января 2025 года

    Специя

  • Италия. Серия B
    •  Специя 22:30 Сассуоло

    Сассуоло

  • Сассуоло
    •

    «Специя»

    Турнирное положение: «Орлята» всеми силами сражаются за прямое повышение в классе. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице Серии B.

    При этом «Специя» на пять зачетных пунктов отстает от 2 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 14 раз в 22 матчах.

    Специя — Сассуоло: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Орлята» учинили разгром «Каррарезе» (4:0).

    До того команда расписала паритет со «Стабией» (1:1). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Бари» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Специя» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Орлята» не проигрывали в двух своих последних поединках. А вот средняя результативность команды не дотягивает и до 2 голов за матч.

    Матчи против «Сассуоло» для команды традиционно складываются непросто. В пяти очных поединках «Специя» победила и уступила по разу.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются плотнее подтянуться к дуэту лидеров. Вот только команде срочно необходимо прибавлять в плане реализации.

    «Сассуоло»

    Турнирное положение: «Чёрно-зелёные» на всех парах несутся в элиту. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Сассуоло» в 22 матчах отправил 50 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 23 раза.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных балла. «Чёрно-зелёные» перестреляли «Зюйдтироль» (5:3).

    До того команда нанесла поражение «Салернитане» (2:1). Да и поединок с «Козенцой» также завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сассуоло» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Чёрно-зелёные» на 10 зачетных пунктов опережают третью строчку. Да и победный сериал составляет уже 3 матча кряду.

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    При этом «Сассуоло» в среднем пропускает фактически гол за матч. А вот средняя результативность превышает 2 мяча за матч.

    В кадровом плане у команды нынче фактически полная идиллия. Да и наличие в составе Доменико Берарди играет свою роль!

    Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в обороне. «Чёрно-зелёные» явно намерены оторваться от преследователей.

    Статистика для ставок

    • «Орляти» не проигрывали в 2 своих последних матчах

    • «Чёрно-зелёные» победили в 3 своих последних поединках

    • «Сассуоло» почти 2 года не обыгрывает «Специю»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Специя» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.79 и 1.90.

    Прогноз: «Сассуоло» набирает обороты, победив в трех своих последних матчах.

    «Чёрно-зелёные» намереваются оторваться от преследователей, к тому же шикарно атакуют.

    Ставка: Победа «Сассуоло» за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.50

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    «Специя» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 24.01.2025. Прогнозы на футбол. Оторвется ли «Сассуоло» от преследователей?
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