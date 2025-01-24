Лас-Пальмас
Осасуна
«Лас-Пальмас»
Турнирное положение: «Лас-Пальмас» после 20-ти поединков испанского первенства набрал 22 очка и борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда находится на 14-м месте в турнирной таблице и лишь на три балла опережает зону вылета (18-20-я позиции), а также на восемь очков отстает от зоны еврокубков (топ-6).
Лас-Пальмас — Осасуна: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура испанского первенства «Лас-Пальмас» на чужом поле потерпел разгром от «Реала» (1:4).
Перед этим в 19-м туре национального чемпионата клуб с Канарских островов уже в домашних стенах оказался слабее «Хетафе» со счетом 1:2.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Вити Росада и Марвин Парк, дисквалифицирован — Бенито Рамирес.
Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на Ла Лигу и Кубок Испании, «Лас-Пальмас» трижды проиграл.
Это свидетельствует о плохой форме хозяев, что сулит им плохие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, поэтому им остается рассчитывать на фактор своих трибун, как помощь в наборе очков.
Сандро Рамирес — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с семью голами.
«Осасуна»
Турнирное положение: «Осасуна» после 20-ти поединков испанского первенства набрала 26 очков и сейчас пребывает в середине таблицы.
Команда находится на 10-й позиции и всего на четыре балла отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на четыре пункта опережает своего нынешнего соперника.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках предыдущего тура испанского первенства клуб дома потерял очки против «Райо Вальекано» (1:1).
Перед этим в 1/8 финала Кубка Испании «Осасуна» на чужом поле сумела совершить сенсацию, обыграв «Атлетик» с результатом 3:2.
Не сыграют: травмированы — Брайан Сарагоса и Хосе Арнаис.
Состояние команды: в семи последних матчах в разных турнирах «Осасуна» выиграла лишь дважды, тогда как в восьми последних играх Ла Лиги ни разу не побеждала.
Это свидетельствует о не лучшей форме басков, что не сулит им хороших шансов на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, проблемы соперника могут позволить им набрать очки.
Анте Будимир — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 10-ю голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Лас-Пальмас» проиграл
- в трех последних матчах «Лас-Пальмаса» забивали больше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Осасуны» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лас-Пальмас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.15, победа «Осасуны» — в 3.10.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.67.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех из шести последних выездных поединков.
В то же время, в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.92.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Лас-Пальмаса».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20