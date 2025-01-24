24 января в 21-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Лас-Пальмас» и «Осасуна». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Осасуна», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лас-Пальмас»

Турнирное положение: «Лас-Пальмас» после 20-ти поединков испанского первенства набрал 22 очка и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда находится на 14-м месте в турнирной таблице и лишь на три балла опережает зону вылета (18-20-я позиции), а также на восемь очков отстает от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура испанского первенства «Лас-Пальмас» на чужом поле потерпел разгром от «Реала» (1:4).

Перед этим в 19-м туре национального чемпионата клуб с Канарских островов уже в домашних стенах оказался слабее «Хетафе» со счетом 1:2.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Вити Росада и Марвин Парк, дисквалифицирован — Бенито Рамирес.

Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на Ла Лигу и Кубок Испании, «Лас-Пальмас» трижды проиграл.

Это свидетельствует о плохой форме хозяев, что сулит им плохие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, поэтому им остается рассчитывать на фактор своих трибун, как помощь в наборе очков.

Сандро Рамирес — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с семью голами.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Осасуна» после 20-ти поединков испанского первенства набрала 26 очков и сейчас пребывает в середине таблицы.

Команда находится на 10-й позиции и всего на четыре балла отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на четыре пункта опережает своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках предыдущего тура испанского первенства клуб дома потерял очки против «Райо Вальекано» (1:1).

Перед этим в 1/8 финала Кубка Испании «Осасуна» на чужом поле сумела совершить сенсацию, обыграв «Атлетик» с результатом 3:2.

Не сыграют: травмированы — Брайан Сарагоса и Хосе Арнаис.

Состояние команды: в семи последних матчах в разных турнирах «Осасуна» выиграла лишь дважды, тогда как в восьми последних играх Ла Лиги ни разу не побеждала.

Это свидетельствует о не лучшей форме басков, что не сулит им хороших шансов на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, проблемы соперника могут позволить им набрать очки.

Анте Будимир — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Лас-Пальмас» проиграл

в трех последних матчах «Лас-Пальмаса» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Осасуны» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лас-Пальмас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.15, победа «Осасуны» — в 3.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.67.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех из шести последних выездных поединков.

В то же время, в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Лас-Пальмаса».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20