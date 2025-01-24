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    Поднимется ли «Осасуна» к зоне еврокубков?

    «Лас-Пальмас» — «Осасуна». На что ставить в матче середняков чемпионата Испании? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.92

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    Анте Будимир
    24 января в 21-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Лас-Пальмас» и «Осасуна». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Осасуна», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 24 Января 2025 года

    Лас-Пальмас

  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
    •  Лас-Пальмас 23:00 Осасуна

    Осасуна

  • Памплона
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    «Лас-Пальмас»

    Турнирное положение: «Лас-Пальмас» после 20-ти поединков испанского первенства набрал 22 очка и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда находится на 14-м месте в турнирной таблице и лишь на три балла опережает зону вылета (18-20-я позиции), а также на восемь очков отстает от зоны еврокубков (топ-6).

    Лас-Пальмас — Осасуна: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура испанского первенства «Лас-Пальмас» на чужом поле потерпел разгром от «Реала» (1:4).

    Перед этим в 19-м туре национального чемпионата клуб с Канарских островов уже в домашних стенах оказался слабее «Хетафе» со счетом 1:2.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Вити Росада и Марвин Парк, дисквалифицирован — Бенито Рамирес.

    Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на Ла Лигу и Кубок Испании, «Лас-Пальмас» трижды проиграл.

    Это свидетельствует о плохой форме хозяев, что сулит им плохие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, поэтому им остается рассчитывать на фактор своих трибун, как помощь в наборе очков.

    Сандро Рамирес — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с семью голами.

    «Осасуна»

    Турнирное положение: «Осасуна» после 20-ти поединков испанского первенства набрала 26 очков и сейчас пребывает в середине таблицы.

    Команда находится на 10-й позиции и всего на четыре балла отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на четыре пункта опережает своего нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках предыдущего тура испанского первенства клуб дома потерял очки против «Райо Вальекано» (1:1).

    Перед этим в 1/8 финала Кубка Испании «Осасуна» на чужом поле сумела совершить сенсацию, обыграв «Атлетик» с результатом 3:2.

    Не сыграют: травмированы — Брайан Сарагоса и Хосе Арнаис.

    Состояние команды: в семи последних матчах в разных турнирах «Осасуна» выиграла лишь дважды, тогда как в восьми последних играх Ла Лиги ни разу не побеждала.

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    Это свидетельствует о не лучшей форме басков, что не сулит им хороших шансов на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, проблемы соперника могут позволить им набрать очки.

    Анте Будимир — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Лас-Пальмас» проиграл

    • в трех последних матчах «Лас-Пальмаса» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Осасуны» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лас-Пальмас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.15, победа «Осасуны» — в 3.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех из шести последних выездных поединков.

    В то же время, в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Лас-Пальмаса».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20

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    «Лас-Пальмас» — «Осасуна»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 24.01.2025. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Осасуна» к зоне еврокубков?
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