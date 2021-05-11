Онопко: Ребятам из ЦСКА надо было доказывать все на поле

Бывший тренер ЦСКАпрокомментировал расширенный состав сборной России для подготовки к Евро-2020.

«Черчесов — главный тренер со своим штабом. Они отлично знают абсолютно всех футболистов.

Станислав Саламович посещает все матчи, находится на трибуне, общается с игроками и тренерами. Ему лучше знать, кого привлекать на Евро-2020.

Вызов Арсена Захаряна я считаю заслуженным. Он молодой, перспективный, постоянно играет за "Динамо". Не попал Гильерме, вызвали других: Лунева, Сафонова.

У нас есть три лучших нападающих на место Федора Смолова: Заболотный, Соболев и Дзюба. Эти ребята постоянно играют и забивают за свои команды.

Но Смолов тоже отличный и талантливый футболист. Ему надо отдать должное, что когда он вернулся из Испании, провел много хороших игр за "Локо". Надо относиться к решению тренерского штаба с уважением», — сказал Онопко «Спорт-Экспрессу».

Также Онопко прокомментировал вызов в сборную двух игроков ЦСКА.

«У армейцев нет плохих игроков. Ранее в сборную привлекались Ахметов, Обляков, Кучаев и Чалов.

Есть моменты, когда тренер обращает внимание на тех игроков, которые играют часто за свои клубы или выходят на замену.

А те, которые сидят, не будут замечены. Надо терпеть и доказывать тренеру, что ты достоин быть в составе», — сказал он.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Россия сыграет в группе В против сборных Дании, Финляндии и Бельгии.