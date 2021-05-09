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    Тикнизян: Пропустили гол из-за моей необязательной детской ошибки

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    Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян подвел итоги матча с «Краснодаром» (3:1) в рамках 29-го тура РПЛ.

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    «Сегодня была одна из лучших наших игр за последние два месяца. Отмечу, что пропустили мы из-за моей необязательной детской ошибки. Гол "Краснодара" — полностью моя вина.

    Когда мы сравняли счет, мы с Ивицей (Оличем) обсудили пропущенный мяч и он сказал, как действовать в таких ситуациях в будущем.

    Очень важно и то, что в перерыве команда меня поддержала, ребята хлопнули по плечу. После этого я обязан был отыграть безупречно.

    Мы были готовы к тому, как выстроит игру Виктор Ганчаренко, и получился зрелищный матч, который, надеюсь, понравился фанатам.

    Слухи о моем уходе в "Локо"? Это меня не волнует, все мысли о предстоящей игре с "Динамо", нам нужно побеждать», — сказал Тикнизян «Матч ТВ».

    По итогам матча ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.

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