Тикнизян: Пропустили гол из-за моей необязательной детской ошибки

Полузащитник ЦСКАподвел итоги матча с(3:1) в рамках 29-го тура РПЛ.

«Сегодня была одна из лучших наших игр за последние два месяца. Отмечу, что пропустили мы из-за моей необязательной детской ошибки. Гол "Краснодара" — полностью моя вина.

Когда мы сравняли счет, мы с Ивицей (Оличем) обсудили пропущенный мяч и он сказал, как действовать в таких ситуациях в будущем.

Очень важно и то, что в перерыве команда меня поддержала, ребята хлопнули по плечу. После этого я обязан был отыграть безупречно.

Мы были готовы к тому, как выстроит игру Виктор Ганчаренко, и получился зрелищный матч, который, надеюсь, понравился фанатам.

Слухи о моем уходе в "Локо"? Это меня не волнует, все мысли о предстоящей игре с "Динамо", нам нужно побеждать», — сказал Тикнизян «Матч ТВ».

По итогам матча ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.