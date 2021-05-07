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    Васильев отстранен от работы на матчах РПЛ

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    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал об итогах заседания экспертно-судейской комиссии по матчам 28-го тура РПЛ.

    Станислав Васильев
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    Станислав Васильев

    «Сегодня состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Эксперты изучили эпизоды 28-го тура РПЛ в матчах ЦСКА — "Уфа" (1:1), "Ротор" — "Ахмат" (1:0) и "Краснодар" — "Сочи" (1:3).

    Комиссия решила, что судья Иван Сиденков ошибочно показал вторую желтую карточку Реми Кабелла на 78-й минуте матча "Краснодар" — "Сочи", Станислав Васильев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота "Ротора" на 85-й минуте, Василий Казарцев не зафиксировал фол в штрафной "Уфы" на 86-й минуте. Во всех этих случаях решение экспертов было единогласным.

    В концовке чемпионата проходят очень важные матчи и судьям как никогда нужно понимать свою ответственность. Станислав Васильев допустил грубейшую ошибку, несопоставимую с профессиональным уровнем судьи РПЛ.

    По результатам заседания экспертно-судейской комиссии я принял решение провести служебную проверку в отношении Васильева. До ее окончания он будет отстранен от работы на матчах РПЛ, а уже после ее завершения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

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