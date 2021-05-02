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    Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Удинезе»

    «Удинезе» — «Ювентус»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Ювентус Удинезе Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над «Удинезе» (2:1) в матче 34-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 10-й минуте открыл защитник хозяев Науэль Молина с передачи Родриго Де Пауля.

    На 83-й минуте Криштиану Роналду сравнял счет, реализовав пенальти, а через шесть минут португалец оформил дубль, принеся «Юве» победу.

    Футбол. Италия. Серия А
    Удинезе — Ювентус 1:2
    Голы: 1:0 Науэль Молина (10'), 1:1 Криштиану Роналду (пенальти) (83'), 1:2 Криштиану Роналду (89') Удинезе: Симоне Скуффет, Кевин Бонифаци (Самир Ханданович, 84'), Брам Нуйтинк (Томас Ауэян, 90'), Родриго Бекао, Родриго Де Пауль, Уолас, Науэль Молина, Йенс Ларсен, Толгай Али Арслан (Фернандо Форестьери, 72'), Роберто Перейра, Стефано Окака Чука Ювентус: Войцех Щенсны, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Леонардо Бонуччи, Уэстон Маккенни (Адриен Рабьо, 84'), Хуан Куадрадо (Felix Correia, 85'), Родриго Бентанкур, Федерико Бернардески (Деян Кулушевски, 59'), Криштиану Роналду, Пауло Дибала (Альваро Мората, 66') Предупреждения: Толгай Али Арслан (44'), Роберто Перейра (55'), Родриго Де Пауль (83')

    Команда Андреа Пирло поднялась на 3-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 69 очков. «Удинезе» располагается на 11-й строчке, имея в активе 39 очков.

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