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    • Гол Конате принес «Химкам» победу над «Уралом»
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    Черевченко отказался комментировать удаление Трошечкина

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    Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал победу над «Уралом» (1:0) в 28-м туре российской Премьер-лиги.

    Игорь Черевченко
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    Игорь Черевченко

    «До 15-й минуты был хороший матч, мы забили быстрый гол. Удаление все наши планы немножко подпортило. Я не смотрел повтор удаления и не собираюсь. Не хочу об этом разговаривать. Будем надеяться, что с Конате ничего серьезного и в следующем матче он будет в строю.

    Повлиял ли на выбор Глушенкова его гол "Динамо"? Повлиял или нет, это уже второй вопрос. А то, что Макс набрал оптимальную форму и прилично выглядел на тренировках, — поэтому такой выбор.

    Стоит ли ждать против "Спартака" Глушенкова и Мирзова? Есть еще время до матча. Если все будет хорошо, то почему нет, у нас 23 человека в команде. На поле может выйти любой.

  • Гол Конате принес «Химкам» победу над «Уралом»
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    • Что касается интереса других клубов к Лантратову, это вопрос не ко мне, а к руководству. Я только рад за Илью, потому что знаю его очень давно. Он вырос в очень сильного вратаря. Еврокубки? Я живу сегодняшним днем. Верить или не верить — это потом. Почему Кухарчук выходит со скамейки? Нам нужны те футболисты, которые могут усилить игру. А Илья — к нему претензий нет вообще. Он хорошо выходит», — приводит слова Черевченко «Чемпионат».

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