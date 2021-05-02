«Химки» — «Урал»: счет матча 1:0, обзор гола

в домашнем матче 28-го тура российской Премьер-лиги обыграли— 1:0.

Хозяева открыли счет уже на 10-й минуте, когда после розыгрыша углового уральцы не смогли выбить мяч за пределы штрафной, игровой снаряд прилетел во вратарскую, откуда Мохамед Конате расстрелял ворота.

Спустя пять минут подмосковная команда осталась в меньшинстве. Александр Трошечкин получил прямую красную карточку за грубый фол.

Несмотря на численный перевес «шмели» так и не сумели отыграться.

Футбол. Россия. Премьер-лига Химки — Урал 1:0 Гол: 1:0 Мохамед Конате (10') Химки: Илья Лантратов, Filip Dagerstaal, Егор Данилкин, Oleksandr Filin, Брайан Идову, Александр Трошечкин, Максим Глушенков (Аршак Корян, 90'), Павел Могилевец, Мохамед Конате (Илья Кухарчук, 56'), Кирилл Боженов, Senin Sebai (Резиуан Мирзов, 76') Урал: Ярослав Годзюр, Стефан Страндберг, Денис Кулаков, Арсен Адамов, Владимир Рыков, Андрей Егорычев (Ylldren Ibrahimaj, 71'), Рафал Аугустыняк, Даниэль Мишкич (Алексей Евсеев, 54'), Рамазан Гаджимурадов (Вячеслав Подберёзкин, 76'), Павел Погребняк, Эрик Космин Бикфалви Предупреждения: Егор Данилкин (31'), Эрик Космин Бикфалви (78'), Алексей Евсеев (82'), Ylldren Ibrahimaj (85') Удаление: Александр Трошечкин (15')

В турнирной таблице РПЛ «Химки» занимают восьмое место (44 очка), а «Урал» — 12-е (31 очко).