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    • Захарян остался в запасе «Динамо» на матч с «Рубином»
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    Захарян остался в запасе «Динамо» на матч с «Рубином»

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    Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Динамо» на матч 28-го тура российской Премьер-лиги.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    Встреча пройдет на «Казань Арене», начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Старфельт, Бакаев, Макаров, Самошников, Йевтич, Абильгор, Хван, Деспотович.

    Запасные: Медведев, Янович, Меркулов, Грицаенко, Шатов, Костюков, Зуев, Мусаев, Суриков, Пухаев, Игнатьев.

    «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела Оливера, Фомин, Грулев, Лесовой, Шиманьски, Моро, Н'Жье.

    Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Слепов, Нойштедтер, Каборе, Липовой, Школик, Захарян, Комличенко, Игбун, Тюкавин.

    С прогнозами на этот матч можно ознакомиться здесь и тут.

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