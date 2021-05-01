Захарян остался в запасе «Динамо» на матч с «Рубином»

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Динамо» на матч 28-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча пройдет на «Казань Арене», начнется в 14:00 по московскому времени.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Старфельт, Бакаев, Макаров, Самошников, Йевтич, Абильгор, Хван, Деспотович.

Запасные: Медведев, Янович, Меркулов, Грицаенко, Шатов, Костюков, Зуев, Мусаев, Суриков, Пухаев, Игнатьев.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела Оливера, Фомин, Грулев, Лесовой, Шиманьски, Моро, Н'Жье.

Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Слепов, Нойштедтер, Каборе, Липовой, Школик, Захарян, Комличенко, Игбун, Тюкавин.

С прогнозами на этот матч можно ознакомиться здесь и тут.