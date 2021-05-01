В субботу, 1 мая, в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу «Рубин» в Казани сыграет с «Динамо» из Москвы. Встреча начнется в 14:00 по мск. «Рубин» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рубин»

За три тура до финиша чемпионата России казанский коллектив с 46 очками идет на четвертой еврокубковой строке, но конкуренты уступают ему только по дополнительным показателям.

После зимней паузы «Рубин» успел провести восемь встреч, все которые пришлись на матчи Премьер-лиги. В этих поединках он одержал шесть викторий и дважды проиграл.

Одна из этих неудач случилась с «рубиновыми» в минувшем туре первенства, где они на своей арене проиграли «Краснодару» со счетом 0:1. Перед этим они выиграли три игры с аналогичным результатом.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В весенней части российского чемпионата «Рубин» играл пока бескомпромиссно, добившись двух викторий и столько же раз терпел неудачи.

«Динамо»

«Динамо» имеет на своем счету такое же количество набранных баллов, но идет на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

В восьми встречах весенней части первенства «бело-синие» добились пяти викторий, а также раз играли вничью и потерпели два фиаско. Одно из них пришлось на минувший тур, где они проиграли дома «Химкам» — 0:1.

Этой неудачей московский коллектив прервал свою 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой в одной игре поделил очки со своим оппонентом и трижды праздновал виктории.

Стоит отметить, что «динамовцы» вышли победителями из всех трех выездных поединков весенней части первенства, забивая за игру не менее двух мячей.

В первом круге «Динамо» дома проиграло «Рубину» со счетом 0:1, а прошлом сезоне они обменялись гостевыми выигрышами с таким же результатом.

Прогноз и ставка на «Рубин» — «Динамо»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Динамо» предлагают — 2.60.

На викторию «Рубина» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.30.

Уж очень нерезультативно играют эти клубы между собой, а учитывая еще важность данной игры, то и сейчас не стоит ждать голевого изобилия. Наша ставка на эту встречу — ТМ 2,5.