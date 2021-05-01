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    «Марсель» ушел от поражения в матче со «Страсбургом»

    «Марсель» — «Страсбург»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 35-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле сыграл вничью со «Страсбургом» — 1:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 73-й минуте Стефан Митрович вывел гостей вперед, однако на 86-й минуте Дарио Бенедетто помог «Марселю» восстановить равенство в счете.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Марсель — Страсбург 1:1
    Голы: 0:1 Стефан Митрович (73'), 1:1 Дарио Бенедетто (86') Марсель: Стив Манданда, Альваро Гонсалес, Леонардо Балерди, Дуйе Чалета-Цар, Бубакар Камара (Дарио Бенедетто, 83'), Валентин Ронжье (Пап Гуй, 58'), Юто Нагатомо (Луис Энрике, 57'), Флорьян Товен, Поль Лирола, Димитри Пайет, Аркадиуш Милик Страсбург: Матц Зельс, Фредерик Гильберт, Ламин Коне, Стефан Митрович, Антони Каси, Александр Джику, Жан Аолу, Димитри Льенар (Ибраима Сиссоко, 76'), Жанрикне Беллегард (Dion Sahi, 90'), Людовик Ажорк, Хабиб Мухамаду Диалло (Mahame Siby, 86') Предупреждения: Ламин Коне (53'), Валентин Ронжье (56'), Поль Лирола (81'), Хабиб Мухамаду Диалло (85'), Аркадиуш Милик (90'), Пап Гуй (90')

    В турнирной таблице Лиги 1 «Марсель» занимает шестое место, «Страсбур» идет 15-м.

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