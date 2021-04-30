Слуцкий: Игра с «Динамо» должна быть очень интересной

Главный тренер казанского «Рубина»поделился ожиданиями от предстоящего матча св рамках 28 тура РПЛ.

«Готовимся в штатном режиме, все понимают важность поединка.

В лазарете находится Хвича Кварацхелия. У Филипа Уремовича восемь желтых карточек. Надеюсь, что все остальные смогут принят участие в матче.

Это должна быть очень интересная игра, потому что как раз командам больше свойственны задор, максимализм.

У нас действительно очень много моментов, которые соприкасаются и похожи. Очень символично, что две такие команды борются за попадание в еврокубки», — приводит слова тренера пресс-служба «Рубина».

Казанский коллектив занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 46 очками. У команды Сандро Шварца столько же очков, с которыми она располагается на седьмой строчке.