Куман — о своем удалении: Я этого совсем не понял

Главный тренер «Барселоны»высказался о своем удалении в перенесенном матче 33-го тура Примеры против(1:2).

Специалист увидел перед собой красную карточку на 66-й минуте после некой фразы, сказанной в адрес арбитра.

«Я не понял, почему. По словам Карлеса Наваля, я неуважительно повел себя с резервным арбитром. Я не говорил ничего плохого о нем. Я не оскорблял и не делал ничего плохого.

Невероятно, что они показали мне красную. Но если судье просто захотелось стать звездой вечера, то спасибо ему.

Что он сказал? Посмотрим, я не знаю. Я не знаю, что они собираются записать в протокол. Но если они укажут то, чего я не говорил, мне придется что-то делать.

Было несколько эпизодов, и резервный судья ответил мне так, что проявил неуважение. Если он считает, что это не оскорбление, но он не понимает, что такое неуважение.

Еще раз — я не понял этого решения», — цитирует Кумана AS.

Тренер пропустит матчи «Барсы» против «Валенсии» (2 мая) и «Атлетико» (8 мая). Из-за удаления его дисквалифицируют минимум на 2 игры.