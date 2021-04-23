«Реал Сосьедад» обыграл «Сельту», «Гранада» разгромила «Эйбар»

«Реал Сосьедад» Фото: globallookpress.com
В составе хозяев голы забили Порту и Аднан Янузай с пенальти. За гостей отличился Уго Мальо.
Футбол. Испания. Примера
Реал Сосьедад — Сельта 2:1
Голы: 0:1 Уго Мальо (22'), 1:1 Порту Кристиан (25'), 2:1 Аднан Янузай (пенальти) (39') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Ариц Элустондо, Андони Горосабель, Начо Монреаль, Робен Ле Норман (Модибо Саньян, 85'), Порту Кристиан, Аднан Янузай (Микель Оярсабаль, 46'), Хон Гуриди, Андер Гевара (Мартин Субименди, 68'), Карлос Фернандес (Хон Баутиста, 72'), Александер Исак (Андер Барренечеа, 68') Сельта: Иван Вильяр, Уго Мальо, Нестор Араухо (Факундо Феррейра, 85'), Аарон Кариколь (Хосе Фонтан, 62'), Джейсон Мурильо, Денис Суарес (Франсиско Пейнадо, 62'), Нолито (Аугусто Солари, 78'), Ренато Тапиа, Брайс Мендес, Яго Аспас, Сантьяго Мина Предупреждения: Ариц Элустондо (15'), Джейсон Мурильо (38'), Нолито (62'), Модибо Саньян (90'), Уго Мальо (90'), Карлос Фернандес (90'), Денис Суарес (90'), Андер Барренечеа (90')
В другом матче 31-го тура «Гранада» на своем поле крупно обыграла «Эйбар» со счетом 4:1.
Дубль в составе победителей оформил Роберто Сольдадо, также забитыми мячами отметились Роберт Кенеди и Антонио Пуэртас.
Проигравшие ответили точным ударом Серхио Гарсии.
Футбол. Испания. Примера
Гранада — Эйбар 4:1
Голы: 1:0 Роберто Сольдадо (21'), 2:0 Антонио Пуэртас (37'), 2:1 Энрике Гарсия (64'), 3:1 Роберто Сольдадо (77'), 4:1 Кенеди (81') Гранада: Руи Силва, Димитри Фулкье, Херман Санчес, Кини Марин, Хесус Вальехо (Неуэн Перес, 81'), Антонио Пуэртас, Дарвин Мачис (Кенеди, 71'), Анхель Монторо (Виктор Диас, 71'), Янхель Эррера, Хорхе Молина (Максим Гоналон, 51'), Роберто Сольдадо (Карлос Нева, 81') Эйбар: Марко Дмитрович, Паулу Оливейра, Серхио Альварес (Хосе Анхель, 60'), Рафаэл Суареш (Педро Леон, 46'), Анайц Арбилья, Папе Диоп (Кике Энрике Гонсалес, 60'), Ресио Хосе, Мигель Атьенса, Энрике Гарсия (Кевин Родригеш, 83'), Алехандро Посо, Бриан Хиль (Unai Arietaleanizbeaskoa, 83') Предупреждения: Хорхе Молина (41'), Ресио Хосе (42')
«Реал Сосьедад» поднялся на 5-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 50 очков. «Гранада» переместилась на 8-ю строчку с 42 очками.
«Сельта» располагается на 12-й позиции (38 очков), «Эйбар» — на последней (23).