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    Перес: К «Реалу» не применят никаких санкций, так как нас защищает закон

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    Глава Суперлиги и президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что его не беспокоят сведения о желании «Челси», «Атлетико» и «Ман Сити» выйти из проекта.

    Флорентино Перес
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    Флорентино Перес

    Ранее «Манчестер Сити» официально объявил о своем выходе из Суперлиги.

    «Это меня не волнует. Мы находимся в серьезной ситуации. Все клубы подписали соглашение, по которому они должны продолжать работу над проектом и искать решения. Мы ни на кого не давим.

    Я убежден, что в конце концов "Бавария" и "ПСЖ" присоединятся к нам, но мы еще не общались с ними.

    Такие команды, как "Ланс", тоже получат доступ к турниру, они смогут продавать игроков в лучшие клубы — это то, чем они не могут заниматься сейчас из-за кризиса.

    Нужно осознавать, что события, которые происходят сейчас, похожи на те, с которыми мы столкнулись в 2008-м из-за мирового кризиса», — сказал Перес в интервью L’Equipe.

    Президент «Реала» не верит, что на его клубе как-то скажется попытка переворота, которую он возглавил.

    «Конечно, мы будем играть в Лиге чемпионов. Угрозы и оскорбления — это неверный способ работы. К нам не применят никаких санкций, так как нас защищает закон. И здравый смысл», — сказал он.

    Ранее в СМИ появилась информация, что если Перес не покинет свою должность, УЕФА исключит 13-кратных победителей Кубка чемпионов и Лиги чемпионов из числа участников еврокубков.

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