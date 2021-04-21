СМИ: УЕФА не позволит «Реалу» играть в еврокубках, если Перес останется президентом

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен применить серьезные санкции против нынешнего президента мадридского «Реала» Флорентино Переса, сообщает The Telegraph.

По данным издания, если Перес не покинет свою должность, УЕФА исключит 13-кратных победителей Кубка чемпионов и Лиги чемпионов из числа участников еврокубков.

«Реал» в полуфинале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов должен встретиться с лондонским «Челси» — 27 апреля в Мадриде и 5 мая в Лондоне.

Союз европейских футбольных ассоциаций собирается объявить о санкциях против создателей Суперлиги в ближайшую пятницу, 23 апреля.

20 апреля стало известно, что 12 клубов-основателей Суперлиги обсудят закрытие турнира. Ранее «Манчестер Сити» объявил о своем выходе из Суперлиги.