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    СМИ: УЕФА не позволит «Реалу» играть в еврокубках, если Перес останется президентом

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    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен применить серьезные санкции против нынешнего президента мадридского «Реала» Флорентино Переса, сообщает The Telegraph.

    Флорентино Перес
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    Флорентино Перес

    По данным издания, если Перес не покинет свою должность, УЕФА исключит 13-кратных победителей Кубка чемпионов и Лиги чемпионов из числа участников еврокубков.

    «Реал» в полуфинале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов должен встретиться с лондонским «Челси» — 27 апреля в Мадриде и 5 мая в Лондоне.

    Союз европейских футбольных ассоциаций собирается объявить о санкциях против создателей Суперлиги в ближайшую пятницу, 23 апреля.

    20 апреля стало известно, что 12 клубов-основателей Суперлиги обсудят закрытие турнира. Ранее «Манчестер Сити» объявил о своем выходе из Суперлиги.

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