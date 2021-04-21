СМИ: УЕФА не позволит «Реалу» играть в еврокубках, если Перес останется президентом

Флорентино Перес Фото: globallookpress.com
По данным издания, если Перес не покинет свою должность, УЕФА исключит 13-кратных победителей Кубка чемпионов и Лиги чемпионов из числа участников еврокубков.
«Реал» в полуфинале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов должен встретиться с лондонским «Челси» — 27 апреля в Мадриде и 5 мая в Лондоне.
Союз европейских футбольных ассоциаций собирается объявить о санкциях против создателей Суперлиги в ближайшую пятницу, 23 апреля.
20 апреля стало известно, что 12 клубов-основателей Суперлиги обсудят закрытие турнира. Ранее «Манчестер Сити» объявил о своем выходе из Суперлиги.