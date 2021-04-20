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    СМИ: «Челси», «Ман Сити» и «Атлетико» выходят из Суперлиги

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    Лондонский «Челси» планирует отказаться от участия в Суперлиге Европы, сообщает The Athletic.

    Фанаты «Челси» протестуют против Суперлиги
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    Фанаты «Челси» протестуют против Суперлиги

    Английский клуб готовит документы с целью выйти из состава участников нового турнира. Решение было принято лично владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем, пишет журналист The Telegraph Мэтт Лоу.

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    • По данным источника, Абрамович решил, что клуб больше не может продолжать настаивать на создании турнира.

    Владелец «синих» провел совещание с членами правления клуба и разрешил начать подготовку документов о выходе «Челси» из Суперлиги.

    Ранее сообщалось, что болельщики клуба организовали протестную акцию у стадиона «Стэмфорд Бридж», в связи с чем к ним вышел технический советник «Челси» Петр Чех.

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    • По данным The Telegraph, «Манчестер Сити» также планирует отказаться от участия в Суперлиге.

    По мнению источника, если «Ман Сити» примет такое решение, то, вероятно, Суперлигу ждет крах.

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    Как информирует журналист Бен Джейкобс, источники в мадридском «Атлетико» также обозначили намерение отказаться от участия в данном турнире.

    «Челси», «Манчестер Сити» и «Атлетико» входят в число 12 клубов-основателей Суперлиги, о создании которой было объявлено всего два дня назад.

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