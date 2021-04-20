СМИ: «Челси», «Ман Сити» и «Атлетико» выходят из Суперлиги

Лондонскийпланирует отказаться от участия в Суперлиге Европы, сообщает The Athletic

Английский клуб готовит документы с целью выйти из состава участников нового турнира. Решение было принято лично владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем, пишет журналист The Telegraph Мэтт Лоу.

По данным источника, Абрамович решил, что клуб больше не может продолжать настаивать на создании турнира.

Владелец «синих» провел совещание с членами правления клуба и разрешил начать подготовку документов о выходе «Челси» из Суперлиги.

Ранее сообщалось, что болельщики клуба организовали протестную акцию у стадиона «Стэмфорд Бридж», в связи с чем к ним вышел технический советник «Челси» Петр Чех.

По данным The Telegraph, «Манчестер Сити» также планирует отказаться от участия в Суперлиге.

По мнению источника, если «Ман Сити» примет такое решение, то, вероятно, Суперлигу ждет крах.

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Как информирует журналист Бен Джейкобс, источники в мадридском «Атлетико» также обозначили намерение отказаться от участия в данном турнире.

«Челси», «Манчестер Сити» и «Атлетико» входят в число 12 клубов-основателей Суперлиги, о создании которой было объявлено всего два дня назад.