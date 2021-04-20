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    Перес: На данный момент мы не приглашали ПСЖ и не говорили с немецкими клубами

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    Президент мадридского «Реала» и созданной европейской Суперлиги Флорентино Перес рассказал о том, что новая лига не приглашала в список участников ПСЖ и немецкие команды.

    Флорентино Перес
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    Флорентино Перес

    «На сегодняшний день ПСЖ не были приглашены. И мы даже не разговаривали с немецкими клубами. Сейчас нас 12 клубов, мы хотим, чтобы нас было 15.

    Если ПСЖ и "Бавария" Мюнхен откажутся, мы не будем отменять соревнования в Суперлиге, это чушь собачья», — приводит слова Переса El Chiringuito.

    На сегодняшний день свое участие в Суперлиге подтвердили следующие клубы: «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».

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