Перес: На данный момент мы не приглашали ПСЖ и не говорили с немецкими клубами

Президент мадридского «Реала» и созданной европейской Суперлигирассказал о том, что новая лига не приглашала в список участников ПСЖ и немецкие команды.

«На сегодняшний день ПСЖ не были приглашены. И мы даже не разговаривали с немецкими клубами. Сейчас нас 12 клубов, мы хотим, чтобы нас было 15.

Если ПСЖ и "Бавария" Мюнхен откажутся, мы не будем отменять соревнования в Суперлиге, это чушь собачья», — приводит слова Переса El Chiringuito.

На сегодняшний день свое участие в Суперлиге подтвердили следующие клубы: «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».