Перес гарантирует игрокам клубов-участников Суперлиги участие в Евро-2020 и ЧМ-2022

Президент «Реала» и Суперлигипрокомментировал возможные санкции со стороны УЕФА и ФИФА.

«Игроков Суперлиги не допустят к участию за национальные сборные под эгидой УЕФА? Не волнуйтесь, этого не произойдет. Их не забанят, если они присоединятся к Суперлиге.

Также "Реал", "Манчестер Сити" и "Челси" не будут забанены в Лиге чемпионов или национальных чемпионатах. Я уверен на 100 процентов», — приводит слова Переса El Chiringuito.

Напомним, что накануне «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Челси», «Арсенал», «Атлетико», «Интер» и «Тоттенхэм» объявили о создании Суперлиги. Ее старт запланирован уже на август этого года.