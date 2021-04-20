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    Перес гарантирует игрокам клубов-участников Суперлиги участие в Евро-2020 и ЧМ-2022

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    Президент «Реала» и Суперлиги Флорентино Перес прокомментировал возможные санкции со стороны УЕФА и ФИФА.

    Флорентино Перес
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    Флорентино Перес

    «Игроков Суперлиги не допустят к участию за национальные сборные под эгидой УЕФА? Не волнуйтесь, этого не произойдет. Их не забанят, если они присоединятся к Суперлиге.

    Также "Реал", "Манчестер Сити" и "Челси" не будут забанены в Лиге чемпионов или национальных чемпионатах. Я уверен на 100 процентов», — приводит слова Переса El Chiringuito.

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    • Напомним, что накануне «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Челси», «Арсенал», «Атлетико», «Интер» и «Тоттенхэм» объявили о создании Суперлиги. Ее старт запланирован уже на август этого года.

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