СМИ: «Бавария» и «ПСЖ» тоже присоединятся к Суперлиге

через некоторое время тоже войдут в состав европейской Суперлиги.

Как сообщает испанское издание El Mundo, договоренности по этому поводу еще нет, но решение может быть принято уже в ближайшем будущем.

Отмечается также, что к Суперлиге присоединится и дортмундская «Боруссия».

Немецкие и французские клубы на данный момент не входят в состав участников Суперлиги.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее поддержал отказ французских клубов от участия в Суперлиге.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

Ранее УЕФА выступил против создания футбольной Суперлиги, сообщив, что все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные.