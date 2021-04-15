«Вильярреал» — «Динамо» Загреб: счет матча 2:1, обзор голов

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европыодержал домашнюю победу над загребским— 2:1.

Счет в матче на 39-й минуте открыли хозяева. Парехо в центре поля перехватил мяч, затем пяткой выдал снаряд на Чуквезе и нигериец, стянув на себя внимание Ливаковича, покатил в сторону Пако Алькасера, поразившего ворота.

На 43-й минуте «Вильярреал» удвоил счет. Прошла передач на Альбиоля, и испанец попал в ногу Лауритсена. От датчанина снаряд отскочил к Жерару Морено, застывшему в свободной зоне, и испанец вколотил мяч в угол ворот Ливаковича.

Гости отквитали один мяч на 74-й минуте. Мислав Оршич влетел в штрафную площадь, откатил мяч на Петковича и, получив обратный пас от коллеги, идеально закинул снаряд в угол ворот «Вильярреала».

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала Вильярреал — Динамо З 2:1 Голы: 1:0 Пако Алькасер (36'), 2:0 Херар Морено (43'), 2:1 Мислав Оршич (74') Вильярреал: Херонимо Рульи, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Хуан Фойт, Альфонсо Педраса (Альберто Морено, 90'), Даниэль Парехо (Франсис Коклен, 84'), Ману Тригерос (Мойсес Гомес, 62'), Этьен Капу, Херар Морено, Самуэль Чуквезе (Рубен Пенья, 90'), Пако Алькасер (Алехандро Баэна, 90') Динамо З: Доминик Ливакович, Rasmus Lauritsen, Стефан Ристовски (Петар Стоянович, 62'), Кевин Теофиль-Катерин (Дино Перич, 82'), Йошко Гвардиол, Ариян Адеми (Josip Misic, 82'), Ловро Майер (Бартол Франьич, 62'), Лука Иванушец (Ияйи Белив Атимвен, 76'), Кристиян Якич, Мислав Оршич, Бруно Петкович Предупреждения: Кристиян Якич (40'), Ману Тригерос (60')

В первом матче «Вильярреал» победил со счетом 1:0 и по сумме двух матчей испанский клуб вышел в полуфинал Лиги Европы.

В 1/2 финала «Вильярреал» сыграет с лондонским «Арсеналом». Первый матч пройдет 29 апреля, второй 6 мая.