«Ливерпуль» и «Реал» рассудит нидерландец

УЕФА на своем официальном сайте назвал бригады арбитров, которые обслужат ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 14 апреля.

Поединок «Ливерпуль» — «Реал» обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Кейперсом. Помогать ему будут ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Отвечать за VAR будет Пол ван Букел, которому поможет Деннис Хиглер. Резервный рефери — Тасос Сидиропулос из Греции.

Дортмундскую «Боруссию» и «Манчестер Сити» рассудят арбитры из Испании. Главный рефери — Карлос дель Серро. Его ассистентами назначены Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Отвечать за VAR будет Хуан Мартинес, которому поможет Рикардо де Бургос. Четвертый судья — Хосе Санчес.

Оба матча начнутся в 22:00 мск.