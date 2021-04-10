Газизов поблагодарил Стукалова за победу над «Ахматом»

Генеральный директор «Уфы»прокомментировал победу надв матче 25-го тура РПЛ (3:0).

Эта победа стала первой для Алексея Стукалова в качестве главного тренера уфимцев. 37-летний специалист возглавил команду после ухода Рашида Рахимова.

«Сегодня команда была настроена, ребята молодцы. Парни проявили боевой дух и воспользовались моментами. Мы могли, конечно, больше забить. Хорошая игра.

Болельщики молодцы, они нас поддерживали, а это очень важно. Было не очень хорошее настроение, но именно болельщики дали определенный подъем в нашей игре.

И отдельное спасибо Алексею Борисовичу (Стукалову, — прим. ред). С почином!», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

Газизов также объяснил по каким критериям был выбран Алексей Стукалов на пост главного тренера «Уфы».

«Он молодой, харизматичный и прогрессирующий, а именно это — стиль "Уфы". Мы уже не первый раз приглашаем работать специалистов без опыта в РПЛ», — добавил Газизов.

«Уфа» набрала 17 очков и обошла тульский «Арсенал», у которого матч в запасе, поднявшись на 14-е место. «Ахмат» остался на 11-й строчке (32 очка).