Динамо Загреб — «Вильярреал»: счет матча 0:1, обзор гола

Загребскоепотерпело домашнее поражение от(0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

На 44-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Теофиль-Катрен сыграл рукой в своей штрафной.

Жерар Морено отправился к «точке». Уверенно подошел и мощно пробил по центру, вратарь не угадал.

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала Динамо З — Вильярреал 0:1 Гол: 0:1 Херар Морено (пенальти) (44') Динамо З: Доминик Ливакович, Rasmus Lauritsen, Стефан Ристовски, Кевин Теофиль-Катерин, Йошко Гвардиол (Марин Леовац, 72'), Ариян Адеми, Ловро Майер (Бартол Франьич, 82'), Лука Иванушец, Кристиян Якич (Лирим Кастрати, 61'), Мислав Оршич (Марко Толич, 82'), Ияйи Белив Атимвен (Бруно Петкович, 61') Вильярреал: Херонимо Рульи, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Хуан Фойт, Альфонсо Педраса, Даниэль Парехо, Ману Тригерос (Рубен Пенья, 86'), Этьен Капу, Херар Морено, Карлос Бакка (Пако Алькасер, 46'), Самуэль Чуквезе (Мойсес Гомес, 69') Предупреждение: Херар Морено (76')

Ответная встреча пройдет в Испании 15 апреля.