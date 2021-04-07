Николич: Смолову надо так же продолжать играть в каждой игре

Главный тренер «Локомотива»поделился впечатлениями после победы над(3:1) в рамках четвертьфинала Кубка России.

«Мы жили в Сочи последние 15 дней. Устали уже здесь находиться. Три игры на выезде подряд, если считать "Уфу" перед перерывом. Потом была победа над "Ротором". Но сейчас мы возвращаемся домой с хорошим настроением.

Почему команда расслабилась после второго гола? Это игра, пропустили гол, как не надо. Мы впервые играли при такой комфортной температуре. Да и поле было отличное. Главное результат — 3:1.

Смолов не тренировался с нами на сборах. Он был травмирован. В этом матче он забил два гола. Это его задача. Как и у других нападающих. Ему надо так же продолжать играть в каждой игре. Надо доказывать, что ты можешь показывать качественный футбол.

Да, Антон Миранчук будет готов к матчу со "Спартаком". Миранчук много пропустил. Уверен, что момент, когда он вернется на поле, не за горами.

Да, календарь "Локомотива" в концовке сезона самый сложный, согласен. Но мы должны играть по календарю. Никогда не говорил, что нам трудно. Никогда не знаешь, с кем легче играть.

Иногда проще сыграть в дерби, нежели сразиться с командой, которая борется за выживание», — отметил Николич в интервью «Матч ТВ».

«Локомотив» узнает своего соперника полуфиналу в пятницу после жеребьевки.

Матч «Локомотив» — «Спартак» в 25-м туре РПЛ состоится 11 апреля.