Директор «Спартака» — о новом тренере: Уже есть более-менее осознанный выбор

Управляющий директор «Спартака»рассказал о ситуации с новым главным тренером команды.

Напомним, что действующий главный тренер красно-белых Доменико Тедеско намерен покинуть занимаемую должность по окончании нынешнего сезона.

«Мы разговаривали с тренером. На сегодняшний день он стоит на своем. Мы готовы говорить, но пока на самом деле не о чем говорить, потому что его решение на сегодняшний день бесповоротно.

На сегодняшний день мы занимаемся подбором нового главного тренера. При этом мы полностью поддерживаем и доверяем действующему главному тренеру.

Если будет движение навстречу со стороны Доменико, то мы это, безусловно, будем обсуждать, мы к этому готовы.

У нас уже в принципе есть более-менее осознанный выбор. Я думаю, что в ближайшее время уже можно приступить к некоторым переговорам. У нас уже были контакты», — рассказал управляющий директор «Спартака» изданию Sport24.