«Динамо» — «Уфа»: счет матча 4:0, обзор голов

Московскоеодержало домашнюю победу над(4:0) в матче 24-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 10-й минуте. Даниил Лесовой убежал от защитников и пробил в дальний угол из пределов штрафной «Уфы».

На 28-й минуте Захарян пробил из-за пределов штрафной гостей, мяч попал в Константина Тюкавина и влетел в ворота. Голкипер прыгнул в другой угол.

На 52-й минуте Роман Нойштедтер, после розыгрыша углового и отскока от штанги, сделал счет крупным.

А на 61-й минуте, после фола Йокича в штрафной «Уфы», арбитр назначил пенальти. Его уверенным ударом на силу реализовал Николай Комличенко.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Уфа 4:0 Голы: 1:0 Даниил Лесовой (10'), 2:0 Konstantin Tyukavin (28'), 3:0 Роман Нойштедтер (52'), 4:0 Николай Комличенко (пенальти) (61') Динамо: Антон Шунин, Гильермо Варела, Сергей Паршивлюк, Роман Нойштедтер, Иван Ордец, Роман Евгеньев (Заурбек Плиев, 75'), Даниил Лесовой (Сильвестр Игбун, 57'), Arsen Zakharyan (Шарль Каборе, 63'), Себастьян Шиманьски, Вячеслав Грулёв (Данил Липовой, 57'), Konstantin Tyukavin (Николай Комличенко, 57') Уфа: Александр Беленов, Григорий Морозов, Павел Аликин, Боян Йокич, Неманья Милетич, Константин Плиев, Parfait Bizoza (Вячеслав Кротов, 46'), Остон Урунов (Артём Голубев, 67'), Filip Mrzljak, Олег Иванов (Дмитрий Сысуев, 66'), Тимур Жамалетдинов (Komnen Andric, 67') Предупреждения: Иван Ордец (41'), Константин Плиев (43'), Павел Аликин (70'), Filip Mrzljak (85')

Москвичи набрали 40 очков и переместились на 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда Рашида Рахимова с 14 очками находится на 15-й строчке.

В следующем туре «Динамо» на своем поле примет «Урал» (11 апреля), а «Уфа» — «Ахмат» (10 апреля).