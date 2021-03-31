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    Германия проиграла Северной Македонии

    Германия — Северная Македония: счетом 1:2, обзор голов

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    В поединке третьего тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная Германии дома проиграла сборной Боснии и Герцеговины со счетом 1:2.

    Фрагмент матча Германия — Северная Македония
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    Фрагмент матча Германия — Северная Македония

    В концовке первого тайма гол забил Горан Пандев и немцы смогли сравнять уже во второй половине. Это сделал Илкай Гюндоган ударом с пенальти.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J
    Германия — Северная Македония 1:2
    Голы: 0:1 Горан Пандев (45'), 1:1 Илкай Гюндоган (пенальти) (63'), 1:2 Элиф Элмас (85') Германия: Марк-Андре тер Штеген, Маттиас Гинтер (Джамал Мусиала, 89'), Антонио Рюдигер, Эмре Джан, Йозуа Киммих, Робин Гозенс (Амин Юнес, 56'), Леон Горецка, Лерой Зане, Илкай Гюндоган, Кай Хаверц (Тимо Вернер, 56'), Серж Гнабри Северная Македония: Столе Димитриевски, Висар Муслиу, Стефан Ристовски, Дарко Велковски, Ариян Адеми, Эгзиян Алиоски (Кире Ристевски, 90'), Бобан Николов (Эгзон Бейтулай, 59'), Энис Барди, Элиф Элмас, Александар Трайковски (Стефан Спировски, 72'), Горан Пандев (Влатко Стояновски, 90') Предупреждения: Дарко Велковски (5'), Робин Гозенс (28'), Антонио Рюдигер (37'), Лерой Зане (46'), Элиф Элмас (67'), Горан Пандев (77'), Джамал Мусиала (89'), Эмре Джан (90')

    За 5 минут до конца основного времени Элиф Элмас вывел македонцев вперед и это был победный гол в матче.

    В другом поединке группы J Исландия победила Лихтенштейн со счетом 4:1.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J
    Лихтенштейн — Исландия 1:4
    Голы: 0:1 Birkir Saevarsson (12'), 0:2 Биркир Бьярнасон (45'), 0:3 Виктор Паульссон (77'), 1:3 Яник Фрик (79'), 1:4 Рунар Мар Сигурйонссон (пенальти) (90') Лихтенштейн: Юстин Оспельт, Даниэль Кауфман, Сандро Вольфингер, Йенс Хофер (Alexander Marxer, 78'), Макс Гопель, Арон Зеле (Фабио Вольфингер, 69'), Мартин Бюхель (Ноах Фроммельт, 69'), Ливио Мейер, Сейхан Йилдыз (Даниэль Брандле, 46'), Яник Фрик, Ноа Фрик (Филипп Оспельт, 84') Исландия: Рунар Алекс Рунарссон, Birkir Saevarsson, Сверрир Инги Ингасон, Хёрдур Магнуссон, Йортур Херманнссон, Виктор Паульссон, Биркир Бьярнасон (Йоун Торстейнссон, 72'), Арон Гуннарссон (Рунар Мар Сигурйонссон, 46'), Йоханн Берг Гудмундссон (Арнор Сигурдссон, 63'), Sveinn Aron Gudjohnsen (Холмберт Арон Фридьонссон, 63'), Арнор Ингви Траустасон (Isak Bergmann Johannesson, 81')

    Неожиданно после трех матчей лидером группы является Армения (9). Второе место занимает Северная Македония, которая вместе с Германией имеет по 6 пунктов. Далее идут Румыния и Исландия — у каждой по 3 пункта. Ноль очков у Лихтенштейна.

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