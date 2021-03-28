Грузия — Испания. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (28.03.2021)

Составы команд:
«Грузия»: Георгий Лория, Отар Какабадзе, Гурам Кашия, Гурам Гиорбелидзе, Лаша Двали, Джаба Канкава, Саба Лобжанидзе, Отар Китеишвили, Хвича Кварацхелия, Валериан Гвилия, Budu Zivzivadze.
«Испания»: Унай Симон, Педро Порро, Диего Льоренте, Эрик Гарсия, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Фабиан, Педри, Альваро Мората, Бриан Хиль, Ферран Торрес.
Предыдущий матч соперников: «Испания» — «Грузия» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:3.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Грузия» — «Испания» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Испания» со счетом 2:3.
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