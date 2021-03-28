Грузия — Испания. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (28.03.2021)

В 19:00 в группе B отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года начнётся матч

Составы команд:

«Грузия»: Георгий Лория, Отар Какабадзе, Гурам Кашия, Гурам Гиорбелидзе, Лаша Двали, Джаба Канкава, Саба Лобжанидзе, Отар Китеишвили, Хвича Кварацхелия, Валериан Гвилия, Budu Zivzivadze.

«Испания»: Унай Симон, Педро Порро, Диего Льоренте, Эрик Гарсия, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Фабиан, Педри, Альваро Мората, Бриан Хиль, Ферран Торрес.

Предыдущий матч соперников: «Испания» — «Грузия» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:3.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Грузия» — «Испания» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Испания» со счетом 2:3. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей .

Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.