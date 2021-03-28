Сборная Испании сыграет на выезде с командой Грузии в рамках второго тура отборочного турнира на ЧМ-2022. Матч пройдет 28 марта в Тбилиси, начало — в 19:00 мск. Грузия — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Грузия

В первом матче квалификации Грузия потерпела поражение от Швеции — 0:1. В этой игре состоялось возвращение Златана Ибрагимовича, который не выступал за шведскую сборную почти пять лет.

Ибра в итоге и стал одним из героев матча, сделав эффективную результативную передачу на автора единственного гола Виктора Классона.

Но надо признать, что Грузия провела вполне достойный матч. Команда Вилли Саньоля солидно смотрелась на фоне серьезного соперника.

В прошлом году сборная Грузии сыграла несколько хороших матчей в Лиге наций, а также остановилась в шаге от выхода в финальную часть Евро-2020. В решающем матче плей-офф квалификации грузинская команда уступила Северной Македонии.

Испания

Не смогла выиграть в первом туре и сборная Испании. Фаворит группы неожиданно потерял очки в домашней игре с Грецией — всего лишь ничья 1:1.

Испанцы первыми забили, контролировали ситуацию на поле, но в начале второго тайма пропустили после пенальти, и после этого так и не смогли дожать греков.

И как ни странно, в последних пяти матчах у Испании только одна победа. В середине ноября испанцы разнесли дома Германию в рамках Лиги наций со счетом 6:0, но перед этим было поражение от Украины и ничьи с Нидерландами и Швейцарией.

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Сборная Испании смогла забить больше одного мяча лишь в двух из девяти предыдущих матчей.

Прогноз и ставка

На Грузию в этом матче можно поставить за 16.50, ничью букмекеры предлагают за 6.85, а победу Испании — за 1.22.

Безусловно, испанцы будут максимально мотивированы после неудачи в матче с Грецией.

Но вряд ли стоит рассчитывать на крупную победу гостей. Испания с некоторых пор крайне редко забивает больше двух мячей.

Ставка — победа Испании + тотал матча меньше 3,5 за 1.92.