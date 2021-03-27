Чехия — Бельгия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (27.03.2021)

В 22:45 в группе E отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Чехия»: Томаш Вацлик, Ондржей Челюстка, Владимир Цоуфаль, Ондржей Кудела, Ян Борил, Антонин Барак, Лукаш Провод, Якуб Янкто, Томаш Соучек, Томаш Голеш, Михал Крменчик.

«Бельгия»: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Джейсон Денайер, Ян Вертонген, Леандер Дендонкер, Кевин Де Брёйне, Юри Тилеманс, Тимоти Кастань, Ромелу Лукаку, Дрис Мертенс, Насер Шадли.

Предыдущий матч соперников: «Бельгия» — «Чехия» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чехия» — «Бельгия». Коэффициент ставки — 1.83.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей .

Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.