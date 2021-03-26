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    Семин рассказал, удивила ли его крупная победа «молодежки» в матче с Исландией

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Исландии Евро-2021 U21
    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уверенную победу сборной России над Исландией (4:1) в первом туре группового этапа молодежного чемпионата Европы.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Не был удивлен такому результату. Игроки давно играют вместе, у нас сбалансированный состав. Эти ребята играют с игроками основного состава команд РПЛ. Ничего удивительного в этой победе нет. Наша молодежь должна ставить перед собой самые высокие задачи. Надо стараться побеждать в каждом матче. Результат придет», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

    Кроме того, Семин отдельно оценил игру Арсена Захаряна.

    «Во-первых, он хорошо играет в своем клубе. В "Динамо" он лидер команды, несмотря на свой молодой возраст. Он уже игрок старта в 17 лет. У Арсена хорошие перспективы. Многое будет зависеть от него самого — как он будет работать дальше», — добавил Семин.

    В следующем туре сборная России сыграет с Францией. Матч пройдет 28 марта.

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