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    Лев: Сборная Германии создала много возможностей своей прекрасной игрой

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Германии Футбол Германии Сборная Исландии
    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подвел итог матча первого тура отбора на ЧМ-2022 против Исландии (3:0).

    Йоахим Лев
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    Йоахим Лев

    «Мы сами создали много возможностей своей прекрасной игрой. Во втором тайме было слишком много передач назад, и мы потеряли немного динамичность.

    Это не было нашим самым выдающимся выступлением, но было очень важно положительно начать новый год, и именно это мы сделали сегодня вечером.

    Мы знали, что они будут сидеть глубоко, и мы знали, что нам придется заставить их двигаться, чтобы создать пространство. Я думаю, что мы хорошо справились с этим минимум за 60 минут», — цитирует Лева пресс-служба УЕФА.

    В следующем туре Германия на выезде сыграет с Румынией 28 марта.

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