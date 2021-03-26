Швеция — Грузия: счет матча 1:0, обзор гола

Сборнаяв домашнем матче первого тура группового этапа отбора к ЧМ-2022 обыграла команду— 1:0.

Победный гол хозяева забили на 35-й минуте. Прошла фланговая подача в штрафную, Златан Ибрагимович продолжил в центр, а Виктор Классон в падении протолкнул мяч в сетку ворот.

Матч с Грузией стал для Ибрагимовича первым за сборную с лета 2016 года.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B Швеция — Грузия 1:0 Гол: 1:0 Виктор Классон (35') Швеция: Кристоффер Нордфельдт, Микаэль Лустиг (Эмиль Крафт, 8427'), Виктор Нильссон Линделёф, Людвиг Аугустинсон, Филип Хеландер, Себастьян Ларссон, Виктор Классон (Эмиль Форсберг, 7427'), Кристофер Ольссон (Олбин Экдаль, 6827'), Деян Кулушевски, Златан Ибрагимович (Робин Куайсон, 8427'), Александер Исак Грузия: Георгий Лория, Гурам Кашия, Гурам Гиорбелидзе, Grigol Chabradze, Лаша Двали, Георгий Абурджания, Джаба Канкава (Валериан Гвилия, 6027'), Саба Лобжанидзе (Giorgi Beridze, 7927'), Ника Квеквескири (Леван Шенгелия, 6027'), Хвича Кварацхелия (Отар Китеишвили, 4627'), Георгий Квилитая (Georges Mikautadze, 8427') Предупреждения: Златан Ибрагимович (54'), Кристофер Ольссон (59'), Людвиг Аугустинсон (64')

В другой встрече группы B сборная Испании у себя дома разошлась миром с Грецией — 1:1.

«Фурия роха» вышла вперед на 33-й минуте, когда Коке исполнил классный заброс в чужую штрафную, где Альваро Мората грудью обработал мяч и вторым касанием нанес удар слета под перекладину.

Греки отыгрались на 57-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Анастасиос Бакасетас.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B Испания — Греция 1:1 Голы: 1:0 Альваро Мората (33'), 1:1 Анастасиос Бакасетас (пенальти) (57') Испания: Унай Симон, Эрик Гарсия, Хосе Гайя, Серхио Рамос (Иньиго Мартинес, 4627'), Маркос Льоренте, Серхио Каналес (Бриан Хиль, 6427'), Коке (Тьяго Алькантара, 7227'), Родриго Эрнандес, Альваро Мората, Ферран Торрес (Микель Оярсабаль, 7227'), Даниэль Ольмо (Педри, 6427') Греция: Одиссеас Влаходимос, Михалис Бакакис, Giorgos Tzavellas, Kyriakos Papadopoulos, Константинос Цимикас (Гиоргос Кирьякопулос, 8027'), Андреас Бухалакис, Георгиос Масурас (Костас Фортунис, 6527'), Зека, Димитрис Лимниос (Манолис Сиопис, 4627'), Петрос Манталос (Христос Дзолис, 4627'), Анастасиос Бакасетас (Georgios Giakoumakis, 7827') Предупреждения: Иньиго Мартинес (56'), Зека (81'), Georgios Giakoumakis (83')

В следующем туре Испания сыграет с Грузией, а Швеция — с Косово.